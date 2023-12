De nouvelles zones à bâtir à Val Terbi

Val Terbi veut étendre sa zone à bâtir. Le Conseil général a préavisé favorablement le Plan d’aménagement local révisé lors de sa séance de mardi soir. Cette feuille de route pour le développement de la commune fusionnée sera soumise en votation populaire le 3 mars. Elle prévoit un agrandissement de la zone à bâtir avec la mise à disposition de nouvelles parcelles destinées à l’habitat individuel et collectif pour un total de 22'400 m2 à Vicques, en raison d’un net sous-dimensionnement. L'élargissement se porte à 3'000 m2 à Corban. Aucune extension n’a, en revanche, pu être menée à Montsevelier et Vermes à cause du surdimensionnement. « Le but recherché, c’est véritablement d’utiliser toute la marge de manoeuvre pour développer de nouvelles zones. Mais le Conseil communal tient absolument à ce que ces nouvelles zones soient respectueuses du reste du bâti, c’est-à-dire qu’on construise de petits immeubles ou de l’habitat individuel, mais rien qui tranche par rapport à ce qui est déjà construit au milieu du village. On a pas du tout envie d’avoir de grandes tours qui se construisent à Vicques ou dans les autres villages », explique le maire de Val Terbi Claude-Alain Chapatte.

Le processus de révision du PAL a commencé en 2017 pour se conformer à la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) concernant le dimensionnement de la zone à bâtir et du taux d’utilisation du sol. Dans son message, l’exécutif relève que « la stratégie globale retenue permettra à Val Terbi d’aborder les prochaines années avec une ambition de développement durable, assurant une croissance démographique et économique raisonnable ». Il s’appuie sur un potentiel de 500 habitants supplémentaires à Val Terbi d’ici 2040, dont 400 à Vicques, 40 à Corban, 40 à Montsevelier et 20 à Vermes. Les autorités précisent qu’avant toute extension de la zone à bâtir, elles ont pris des mesures concrètes pour valoriser le potentiel d’accueil situé dans le milieu bâti. La révision du PAL prévoit aussi davantage de place dans la zone industrielle « La Romaine » pour permettre l’implantation de nouvelles entreprises. Une promesse d’achat pour 4'000 m2 a été faite par la commune.