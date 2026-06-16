Un joli bénéfice validé par le Conseil général de Val Terbi

Le Conseil général de Val Terbi s’est penché ce mardi soir sur des comptes 2025 réjouissants. L’exercice a été approuvé à l’unanimité. Les comptes 2025 ont bouclé sur un bénéfice de 100'501 francs, alors que le budget tablait sur un déficit de 195'560 francs. Le résultat s’explique par une maîtrise globale des charges et surtout par des rentrées fiscales en augmentation. Une somme de 600'000 francs a même pu être versée dans la réserve de politique budgétaire qui se monte désormais à 3,6 millions de francs. Le Conseil communal a détaillé que le bon résultat résultait du cumul de petits gains dans chaque rubrique, de quelques produits supplémentaires non prévus et de rentrées fiscales supérieures aux attentes. Du côté des impôts, le résultat dépasse de 326'500 francs ce qui était prévu au budget. Ce sont principalement les impôts sur les gains immobiliers (+325'000 francs) qui ont dopé le bénéfice final. Les impôts sur les personnes morales sont également meilleurs qu’attendu (+165'000 francs), alors que les impôts sur les personnes physiques sont proches du budget. Concernant les dépenses, toutes les rubriques affichent une baisse par rapport aux prévisions. Seules les intempéries de juin 2025 ont engendré des frais supplémentaires dans l’entretien des rives et la réfection des chemins agricoles. Une seule ombre au tableau toutefois, celle de l’endettement net qui est considéré comme élevé avec une légère hausse à 2'967 francs par habitant. La situation s’explique par le fait que les investissements nets - notamment l’assainissement de l’école du bas à Vicques et la rénovation des routes - sont plus importants que l’autofinancement. La situation ne préoccupe pas outre mesure le maire de Val Terbi, Claude-Alain Chapatte. « Sur une collectivité publique aussi petite que la nôtre, certaines années il y a plus d’investissements et d’autres un peu moins donc cela se compense sur le long terme », souligne l’élu centriste.

