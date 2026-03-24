Vers une solution pérenne pour l’UAPE de Vicques

Une solution va se dessiner pour garantir l’accueil des enfants en UAPE à Vicques. Le Conseil général de Val Terbi a accepté mardi soir à l’unanimité une motion en ce sens de Léna Joliat (Le Centre). Le Conseil communal appelait à soutenir le texte. La Maison de l’enfance a connu une forte augmentation de la demande ces derniers mois et l’exécutif communal réfléchit à une solution pérenne. Les enfants sont actuellement répartis sur deux sites, soit à la Maison de l’enfance et dans un local mis à disposition à l’école primaire de Vicques. Plusieurs pistes sont à l’étude pour résoudre le problème. La solution privilégiée, à ce stade, consisterait à ajouter un étage au bâtiment actuel de la Maison de l’enfance, située dans le prolongement du Centre communal. Le conseiller communal en charge du dossier, Samuel Rohrbach, précise qu’aucune décision n’a été prise pour le moment. L’élu du Centre espère que tel pourra être le cas « le plus vite possible ». « Nous espérions pouvoir encore finaliser ce dossier pendant cette législature mais nous prenons gentiment du retard puisqu’il y a d’autres impératifs liés aussi à l’aménagement du quartier », souligne Samuel Rohrbach. « Il faut voir aussi l’impact et les besoins réels de l’institution au niveau de la disposition des locaux », précise le conseiller communal de Val Terbi. /fco

