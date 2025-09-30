Val Terbi peine à tirer son épingle du jeu dans un marché de l’immobilier exigeant

Le Conseil général a accepté mardi soir d’abaisser le prix plancher de deux immeubles communaux ...
Val Terbi peine à tirer son épingle du jeu dans un marché de l’immobilier exigeant

Le Conseil général a accepté mardi soir d’abaisser le prix plancher de deux immeubles communaux situés à Vermes et à Corban afin de faciliter leur vente.

Les immeubles locatifs situés à Corban (à g.) et à Vermes n'ont pas trouvé preneur au prix espéré. (Photo: Val Terbi) Les immeubles locatifs situés à Corban (à g.) et à Vermes n'ont pas trouvé preneur au prix espéré. (Photo: Val Terbi)

Val Terbi s’adapte à la loi de l’offre et de la demande sur le marché de l'immobilier. Le Conseil général a accepté lors de sa séance de mardi soir d’abaisser le prix plancher de deux immeubles locatifs situés au Grand-Clos à Vermes et aux Oeuches à Corban. Il y a deux ans, il avait délégué au Conseil communal la compétence de vendre ces biens communaux, à condition que le prix minimal fixé par les estimations vénales soit respecté, soit 380'000 pour le premier et 540'000 pour le second. Les offres reçues à ce jour se montent à 350'000 et 450'000 francs et sont donc en-dessous. Si les transactions ne se font pas, la commune risque de devoir prochainement consentir à des investissements de rénovation. « Il y aura un manque à gagner pour la commune, mais d’un autre côté, il y aura un apport d’argent frais et surtout la commune ne sera plus obligée d’investir massivement dans ces immeubles pour les remettre à niveau sur le plan énergétique. On a fait appel à des professionnels de l’immobilier qui ont rencontré des difficultés sur le marché. Je ne dirais pas qu’on les brade, car ce sont des immeubles des années 50 qui nécessitent des travaux importants, mais on doit s’adapter à la demande », explique le conseiller communal de Val Terbi Michel Arnoux. /emu

« Je ne dirais pas qu’on brade ces immeubles. »

