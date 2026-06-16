Une jauge réduite, du moins temporairement, pour l’Atrium à Vicques

La salle de l’Atrium à Vicques voit sa capacité maximale passer 500 à 200 places pour des raisons ...
Une jauge réduite, du moins temporairement, pour l’Atrium à Vicques

La salle de l’Atrium à Vicques voit sa capacité maximale passer 500 à 200 places pour des raisons de sécurité après le drame de Crans-Montana mais la commune de Val Terbi entend faire le nécessaire pour retrouver une jauge suffisante aux besoins. 

La salle de l'Atrium, à Vicques, doit limiter sa capacité d'accueil à 200 personnes jusqu'à la mise à jour du plan d'évacuation d'urgence. La salle de l'Atrium, à Vicques, doit limiter sa capacité d'accueil à 200 personnes jusqu'à la mise à jour du plan d'évacuation d'urgence.

C’est une tuile pour l’Atrium à Vicques. La jauge de la salle de spectacle doit passer de 500 à 200 places pour des raisons de sécurité. La nouvelle a été annoncée mardi soir par le maire de Val Terbi lors de la séance du Conseil général. Claude-Alain Chapatte a indiqué que la réduction de la capacité maximale de l’Atrium faisait suite à une inspection de l’ECA-Jura après le drame de Crans-Montana. Le Conseil communal a été informé jeudi dernier et a été « mis devant le fait accompli », a précisé Claude-Alain Chapatte qui a relevé que la jauge réduite restera en vigueur « de manière stricte jusqu’à ce que les correctifs structurels nécessaires soient apportés ». L’exécutif a ainsi arrêté une stratégie en deux axes. Il va, tout d’abord, informer les utilisateurs – dont l’association ViCulturelle – avec pour objectif de « trouver des solutions au cas par cas pour les manifestations déjà planifiées ». Une entreprise spécialisée sera ensuite mandatée « aussi vite que possible » pour réaliser un état des lieux et concevoir un plan d’évacuation d’urgence mis à jour. Il sera ainsi possible de planifier les travaux et les investissements nécessaires pour « retrouver une capacité d’accueil suffisante aux besoins », sans toutefois pouvoir donner de chiffre précis à ce stade. Claude-Alain Chapatte n’a pas caché que « le retour à la normale allait prendre du temps, d’autant que les entreprises spécialisées dans le domaine sont « extrêmement sollicitées » et que le processus s’annonce long jusqu’à la réalisation des travaux. 

Claude-Alain Chapatte : « Nous ne pouvons pas avoir une salle de cette qualité et la sous-utiliser. »

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La situation avec une jauge à 200 personnes pourrait perdurer jusqu’à la fin de l’année pour la salle de l’Atrium, à Vicques, mais le Conseil communal se dit prêt à engager les investissements nécessaires. /fco



 

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