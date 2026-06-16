Une jauge réduite, du moins temporairement, pour l’Atrium à Vicques

C’est une tuile pour l’Atrium à Vicques. La jauge de la salle de spectacle doit passer de 500 à 200 places pour des raisons de sécurité. La nouvelle a été annoncée mardi soir par le maire de Val Terbi lors de la séance du Conseil général. Claude-Alain Chapatte a indiqué que la réduction de la capacité maximale de l’Atrium faisait suite à une inspection de l’ECA-Jura après le drame de Crans-Montana. Le Conseil communal a été informé jeudi dernier et a été « mis devant le fait accompli », a précisé Claude-Alain Chapatte qui a relevé que la jauge réduite restera en vigueur « de manière stricte jusqu’à ce que les correctifs structurels nécessaires soient apportés ». L’exécutif a ainsi arrêté une stratégie en deux axes. Il va, tout d’abord, informer les utilisateurs – dont l’association ViCulturelle – avec pour objectif de « trouver des solutions au cas par cas pour les manifestations déjà planifiées ». Une entreprise spécialisée sera ensuite mandatée « aussi vite que possible » pour réaliser un état des lieux et concevoir un plan d’évacuation d’urgence mis à jour. Il sera ainsi possible de planifier les travaux et les investissements nécessaires pour « retrouver une capacité d’accueil suffisante aux besoins », sans toutefois pouvoir donner de chiffre précis à ce stade. Claude-Alain Chapatte n’a pas caché que « le retour à la normale allait prendre du temps, d’autant que les entreprises spécialisées dans le domaine sont « extrêmement sollicitées » et que le processus s’annonce long jusqu’à la réalisation des travaux.

