Nicolas Meusy, meilleur jeune journaliste

Le meilleur jeune journaliste de Romandie est Jurassien... et travaille à RFJ. Nicolas Meusy a remporté le prix du meilleur jeune journaliste 2023 jeudi soir à Lausanne. Une distinction remise par le Centre de Formation au journalisme et aux médias (CFJM), qui a décerné 37 diplômes l'an passé.Formé à RFJ depuis 2020, Nicolas Meusy travaille notamment comme correspondant dans les Franches-Montagnes et commente des matches de football sur RFJ. Il a reçu la mention maximale pour son travail de diplôme et s'est distingué avec son enquête finale consacrée à l'arrivée controversée de la diffusion en streaming des matches de football dans les ligues amateurs. /clo