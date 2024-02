Ils s'aiment et travaillent ensemble

Comment conjuguer à la fois vie sentimentale et vie professionnelle ? Sont-ils des extraterrestres ou au contraire ont-ils trouvé le bon équilibre ? En ce jour de Saint-Valentin, nous avons tenté de résoudre le mystère avec un couple jurassien. Claude et Dominique Rudolf travaillent ensemble depuis 1993 au sein de l’entreprise Rudolf Chauffage à Vicques. « Comme j’exerce un métier technique et mon épouse est plus experte dans les chiffres, nos deux métiers se complétaient bien, travailler ensemble s’est fait plutôt naturellement », explique Claude Rudolf.

« Cependant pour travailler, il faut également très bien se connaître, accepter les forces et les faiblesses de chacun, mais surtout respecter la façon de travailler de l’autre », complète Dominique Rudolf.

Séparer vie professionnelle et vie personnelle reste un défi pour le couple de Vicques : « Ce n'est pas toujours évident car même en étant à la maison, on parle toujours de l’entreprise. S’évader en Valais quelques jours par mois nous permet de faire complètement le vide. »

Quel est le secret pour ne pas s'entretuer? : « De la communication mais surtout beaucoup d’amour », nous répondent les deux amoureux. Une belle manière de conclure cet entretien. /cbu