Le complexe agricole et touristique de Glovelier rencontre des oppositions

Le projet de complexe dédié à l’agriculture, au terroir et au tourisme pourrait prendre un peu de retard à Glovelier. Quatre oppositions ont été déposées auprès de la commune de Haute-Sorne au terme du délai légal, selon le conseiller communal en charge de l’urbanisme. Gérard Ruch indique qu’elles proviennent notamment de voisins et d’une association de protection du patrimoine. Des discussions auront lieu prochainement et éventuellement des séances de conciliation. Pour rappel, le projet prévoit la construction de trois bâtiments accolés au Café de la Poste. Le site accueillera entre autres un magasin d’alimentation, des locaux pour Fromajoie, des chambres d’hôtel et le nouveau siège d’AgriJura. Le complexe est devisé à plus de 10 millions de francs. /alr