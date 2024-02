« Ma petite histoire de l’art », pour une première approche ludique

Des ateliers pour expérimenter et ressentir l’art

L’exposition, présentée en collaboration avec l’Espace des inventions de Lausanne et le Museo in Erba de Lugano, envoie valser « les listes exhaustives de noms et de dates ». C’est à travers le jeu et « l’expression de son ressenti » que l’enfant pourra appréhender l’histoire de l’art, explique Sophie Golay Gasser. Des visites seront organisées pour les classes et le public est aussi le bienvenu, aux heures d’ouverture de la médiathèque ainsi que le week-end des 4 et 5 mai, derniers jours d'ouverture de l’exposition dans le Jura puisqu'elle s’en ira ensuite à La Chaux-de-Fonds (du 14 mai au 12 juillet) et à Bienne (du 27 août au 1er novembre). /mmi