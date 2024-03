La baisse du taux directeur de la BNS soulage les marchés

La baisse du taux directeur donne un nouvel élan à l’économie. La Banque nationale suisse a réduit jeudi ce taux de référence d’un quart de point. Celui-ci passe donc de 1,75% à 1,5%. L’institution se distingue ainsi de la Banque centrale européenne et de la réserve fédérale américaine qui avaient décidé de maintenir inchangé leur taux directeur. La BNS a également revu à la baisse ses prévisions concernant l’inflation. Elle table sur 1,4% en 2024 et 1,2% en 2025. Une autre bonne nouvelle pour l’économie suisse est la prévision revue à la hausse du PIB qui devrait atteindre 1% cette année. Cette baisse du taux a surpris la majorité des experts. Notre consultant financier, Yann Rufer, estime qu’elle induira une baisse du taux hypothécaire. Les propriétaires et les locataires pourront donc voir leurs charges diminuer. Un soulagement qui sera bienvenu suite à l’augmentation des prix subie au cours de l’année dernière.