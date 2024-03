Rendez-vous sport : 50 ans du club de tennis de table de Delémont

Le président d’un club cinquantenaire était l’invité de La Matinale ce lundi. Le club de tennis de table de Delémont fêtera cet anniversaire en mai prochain. Avant cela, il doit faire face à une relégation. Alors que Delémont évoluait en Ligue nationale C depuis une dizaine d’années, la saison terminée il y a quelques jours a acté la relégation en 1re ligue. Michel Voyame, président et membre fondateur du club, explique ce résultat par un groupe difficile avec des équipes tessinoises très performantes et l’absence de joueurs majeurs, sur blessures notamment. « Il faudra rebondir, c’est un objectif », assure Michel Voyame.