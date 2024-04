Terrain miné pour le développement de Digger

La Fondation Digger tourne à plein régime, mais son avenir n’est pas encore assuré. Des engins explosifs continuent de faire des victimes dans le monde et particulièrement dans les zones de conflit, rappelle l’ONU à l’occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines. La thématique résonne particulièrement dans la région, où la Fondation Digger s’active en Ukraine. L’entreprise basée à Tavannes a déjà livré une démineuse l’an dernier au pays et une deuxième devrait suivre. Les locaux tavannois ont même été agrandis pour répondre à la demande actuelle. Entre danger et incertitudes sur l’évolution du conflit, l’entité s’interroge sur ses activités futures : « Nous intervenons pour déminer dans des lieux qui sont en guerre ou sous haute tension. C’est un défi énorme en terme sécuritaire pour notre personnel et nos machines », détaille le directeur de Digger, Frédéric Guerne, à Ajour.