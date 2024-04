Des biotopes humides et des arbustes pour la faune jurassienne

Les chasseurs jurassiens ont donné de leur personne pour le bien de la nature. Dans le cadre des journées de travail en faveur du patrimoine naturel, deux chantiers ont été entamés par la corporation, annonce ce lundi la FCJC dans un communiqué. Trois points d’eau ont notamment été aménagés dans un ancien piège à graviers sur la commune de Montmelon-Dessous. Ceux-ci ont été conçus avec l’appui de l’Association pour l’étude et la protection des amphibiens et des reptiles. Ils offriront un milieu de vie favorable à des espèces comme la grenouille rousse, le crapaud accoucheur et la salamandre tachetée.

Le deuxième chantier a consisté en la plantation d’un millier d’arbustes en bordure du Doubs, dans le secteur d’Ocourt. « Cette amélioration n’a pas vraiment de lien cynégétique direct. (…) elle sera surtout bénéfique à la faune piscicole » précise la FCJC.

Une période sensible pour la faune sauvage

La fédération rappelle également les précautions à prendre envers la faune en cette période de mise-bas. De nombreuses espèces d’oiseaux construisent notamment leur nid directement au sol ou dans les branches basses. Les nouveau-nés des petits mammifères comme les hérissons, martres, hermines ou fouines sont également très vulnérables, ainsi que les faons, qui se trouvent souvent dans les herbages peu éloignés des chemins. « Nous ne pouvons donc que vivement recommander à tous les propriétaires de chiens de tenir leurs compagnons à quatre pattes en laisse lors de leurs promenades dans la nature » conclut la FCJC. /comm-edr