Rendez-vous sport : saison régulière réussie pour le BC Boncourt

Le BC Boncourt a réussi à tirer son épingle du jeu. L’équipe jurassienne de 1re ligue de basketball a décroché la 7e et dernière place qualificative pour les play-off dimanche au terme de la dernière journée de la saison régulière en dominant les Zurichois de Divac 77-49. Le club frontalier a ainsi atteint son objectif en ralliant les 8es de finale. L’entraineur de la jeune équipe du BCB, Nemanja Calasan, savoure la victoire de ses hommes en revoyant le chemin parcouru depuis le début de la saison : « C’est magnifique. Nous avons commencé la saison avec un âge moyen de 16 ans et demi. Les jeunes ont énormément progressé. Je suis très fier, ils ont un caractère fort et ont accepté tous les challenges en n’abandonnant jamais et en regardant vers le futur. Nous avions bien commencé et ensuite nous avons été en difficulté physiquement en devant jouer contre des hommes plus âgés et plus expérimentés. Et mois après mois nous avons travaillé et les joueurs ont grandi en équipe. L’ambiance est super. Les play-off, c’est une autre saison qui commence et avec l’attitude des joueurs je suis confiant. Je connais leurs capacités, je ne veux pas dire que maintenant c’est du bonus, mais une chose normale, ils le méritent ».