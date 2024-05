Rendez-vous sport : la préparation physique du HC Ajoie

Alors que les fans de hockey sur glace rongent déjà leur frein en attendant la reprise du championnat de National League, une partie de l’effectif du HC Ajoie s’attèle à la préparation physique. Loris Hintzy, préparateur physique du HCA, était ce lundi l’invité de Rendez-vous sport alors que s’ouvre la 5e semaine de préparation pour les « jaune et noir ». Le menu est « assez copieux. On a planifié une préparation de 12-13 semaines. Le but, c’est de poser les bases de la pyramide pour les performances de la saison prochaine », explique Loris Hintzy qui a notamment organisé un challenge de course à pied en côte entre Fontenais et Montvoie. « Pendant la saison, les joueurs font du hockey et de la force. C’est aussi sympa de les faire évoluer dans d’autres cadres », estime le préparateur physique. Le gardien Damiano Ciaccio a été le plus rapide alors qu’entre 15 et 20 joueurs sont présents à chacune de ces séances physiques qui visent à « maximiser la réduction des blessures ». Et pour les étrangers qui ne rejoindront pas Porrentruy avant plusieurs semaines, « j’ai eu contact avec pratiquement chacun d’entre eux », assure Loris Hintzy. /mmi