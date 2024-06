Triple accident sur l’A16

Les automobilistes étaient priés de s’armer de patience, ce jeudi après-midi. Peu après 16h, un accident s’est produit au niveau de Péry, sur l’axe bidirectionnel de l’autoroute A16. Selon les premières constatations de la police cantonale bernoise, une collision frontale s'est produite dans un tunnel, entre une voiture venant de Bienne et une voiture arrivant en sens inverse. Par la suite, une troisième voiture est entrée en collision avec les deux véhicules déjà accidentés. Deux adultes et un enfant ont été blessés et transportés à l'hôpital en ambulance. La Police cantonale bernoise et ses services spéciaux, ainsi que deux équipes ambulancières et les pompiers professionnels de Bienne sont intervenus sur place. Le tronçon concerné a été fermé à la circulation, générant d’importants embouteillages avec une attente de plus d’une heure. Une déviation a été mise en place. On a appris par voie de communiqué de la police cantonale qu’une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. /comm-vfe