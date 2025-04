L’ASPRUJ tient son nouveau président

L’Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien a trouvé son nouveau président. C’est Maxime Jeanbourquin, déjà membre du comité depuis 2022, qui a été nommé lors de l’assemblée générale de l’association. L’ASPRUJ rencontrait des difficultés depuis quelques années à trouver une personne pour le poste. C’est Mary Montini qui a assuré l’intérim durant deux ans. La Delémontaine a présenté sa démission lors de l’assemblée générale 2024. C’est seulement une année plus tard que le poste de président a à nouveau trouvé preneur. Maxime Jeanbourquin indique que « L’association n’a rencontré aucune difficulté durant cette année sans présidence officielle, puisque Mary Montini a continué d’assumer la fonction jusqu’à mon investiture. » Membre du comité depuis trois ans, le nouveau président explique qu’il a toujours été passionné par le patrimoine jurassien, mais qu’il manquait de temps pour remplir au mieux la fonction. C’est seulement cette année que le Franc-Montagnard de 75 ans a décidé d’accepter le poste de président. « Je constate dans ma vie associative, politique, humanitaire qu’on a beaucoup de peine à trouver des personnes plus jeunes pour s’engager », indique-t-il. C’est notamment pour cela que l’association a mis l’accent sur le recrutement de jeunes. Et cela a fonctionné constate le tout nouveau président : « Nous avons pu recruter dix à vingt membres ces deux dernières années. » Maxime Jeanbourquin veut continuer sur cette voie lors de sa présidence. /age