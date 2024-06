Le commissaire de la police de Delémont quitte ses fonctions

Le divorce est consommé entre la police municipale de Delémont et le commissaire Roland Moritz. Celui-ci avait été suspendu fin mai, à la suite d’une enquête administrative lancée fin 2023 sur de potentiels problèmes d’organisation au sein du service. « Après un examen approfondi de la situation, la décision a été prise de mettre un terme à la collaboration d’un commun accord », écrit le Conseil communal ce jeudi dans un communiqué. Les autorités delémontaines se refusent à tout autre commentaire. Roland Moritz aura été engagé durant sept années au service de l’administration communale. En raison du projet de regroupement des polices cantonale et communales, le poste de commissaire ne sera pas mis au concours et la police delémontaine se réorganisera à l'interne. /comm-lad-jpi