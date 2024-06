L’Ultracourt a remis ses prix

Le festival de l’Ultracourt a connu ce vendredi sa grande soirée de projection et de remise des prix. La 19e édition de la manifestation organisée par le Centre MITIC interjurassien s’est tenue au Cinéma Palace à Bévilard devant 300 spectateurs. Le concours de réalisation de courts métrages ouvert aux écoliers du Jura et du Jura bernois a compté 47 projets cette année. Le Grand Prix a été décroché par « Le nid d’amour » réalisé par la classe de 3e-4e de La Baroche. Le prix du film de fiction a été obtenu par « The monster house » des élèves du cours facultatifs de l’école secondaire de la Haute-Sorne. Le prix de l’animation a été attribué à « Bikeman » qui évoque la folle aventure d’un cycliste. Quant à la nouvelle catégorie documentaire, c’est « Mission hirondelle » du cours audiovisuel de l’école de Corcelles qui s’est emparée du premier prix. /comm-fco