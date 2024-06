N18 : Le Jura propose une route souterraine entre Courrendlin et Riedes-Dessus

Le Jura a formulé ses propositions pour l'amélioration de la N18 entre Delémont et Bâle. Un forum réunissant les différents acteurs du projet s'est tenu mercredi soir à Delémont. Les trois régions concernées ont pu faire part de leurs souhaits sur les portions de tracé qui les concerne... L'objectif est d'améliorer la fluidité et la sécurité du trafic et réduire le temps de trajet. L'agglomération delémontaine est venue avec une proposition forte entre Courrendlin et les portes du Laufonnais. « La variante que l’on désirerait, c’est une route en souterrain qui partirait de la zone Innodel qui passerait entre Courroux-Courcelon et Vicques, avec une possibilité de raccrocher le tunnel à cet endroit pour les automobilistes qui viennent du Val Terbi, et sortir du côté des Riedes-Dessus. L’ensemble du tracé serait en souterrain pour préserver les terres agricoles », décrit le président de l’Agglomération Damien Chappuis.