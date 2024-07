Derniers jours d’école pour Jean-Marc Scherrer

Une retraite bien méritée pour le directeur du Lycée cantonal. Jean-Marc Scherrer vit ses derniers jours dans les murs de l’institution de Porrentruy. Il y a passé une quarantaine d’années en tant qu’enseignant de physique, dont 10 ans à la tête de l’établissement. Avec environ 530 élèves, répartis dans une trentaine de classes et 76 enseignants, le Lycée est un gros bateau à manoeuvrer avec comme objectif l’obtention de la maturité. Vendredi soir, 173 étudiants de 3e année ont décroché le sésame. Le taux d’échec se monte à 7%. Un chiffre semblable aux précédentes volées.

Pour y parvenir, le futur directeur retraité a dû relever plusieurs défis. « On a mis en place une réforme concernant les conditions de promotion et les conditions de réussite des examens de la maturité pour garantir à nos élèves la plus grande chance de réussir leurs études », relève Jean-Marc Scherrer qui rappelle qu’auparavant un élève avec une moyenne de 1,9 aux examens de mathématiques avait obtenu son diplôme. Désormais pour les branches fondamentales, que sont le français, les mathématiques et la langue 2, les lycéens doivent avoir des notes suffisantes. Une réforme qui n’a pas été appréciée par les étudiants. Jean-Marc Scherrer affirme que « le Lycée n’est pas forcément plus dur, on a demandé aux élèves de répartir leurs efforts différemment. »