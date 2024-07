Appel à candidatures pour les projets entre le Territoire de Belfort et le Jura

Un appel à projets est lancé par le fonds pour la coopération culturelle entre le Territoire de Belfort et le Canton du Jura (BelJu). Les autorités l’annoncent ce mardi. Le fonds BelJu, créé en 2006, a pour objectif d’encourager et de soutenir les actions transfrontalières dans les domaines du patrimoine, du sport et de la jeunesse. Nouveauté cette année : les projets qui intègrent des acteurs d’Alsace et de l’agglomération de Bâle seront encouragés. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature jusqu’au 31 octobre via le formulaire disponible sur le site du Canton. Les modalités et les critères d’éligibilités y sont détaillés. Le fonds BelJu a déjà permis de soutenir des dizaines de projets transfrontaliers. Il est doté de 60'000 francs par année et est alimenté paritairement par le Département du Territoire de Belfort et le Canton du Jura. /comm-jad