Recours contre le projet du Banné suspendu

Les associations suspendent leur recours contre le projet du Banné à Porrentruy. Pro Natura Jura et la Société des sciences naturelles du Pays de Porrentruy l’annoncent mardi dans un communiqué. Le recours déposé en avril portait sur la construction d’un parking dans cette zone qui doit accueillir des activités de sport et de loisirs. Mais à la suite du Conseil de ville du 16 mai, où une large majorité approuvait le projet, les négociations ont repris. Et elles ont débouché sur « une amélioration substantielle du projet déposé », écrivent les associations. Les mesures discutées portent sur le parking, mais aussi sur le Jura Aventure Parc et le Jura Bike Park.

La demande de suspension de la procédure de recours a été transmise le 4 juillet. Les associations précisent que leur position est partagée par la commune de Porrentruy. /comm-lad