Large majorité pour soutenir le développement du Banné

C’est l’un des dossiers épineux de la législature : le développement du Banné à Porrentruy. Alors que dernièrement des organisations de défense de la nature ont fait opposition contre la construction d’un parking, une large majorité des conseillers de ville ont accepté jeudi soir une résolution interpartis pour soutenir la création d’activités telles que l’acrobranche et le bike park et le maintien du terrain en zone de loisirs. Seul le groupe PS-Les Verts s’est montré réticent, six membres se sont abstenus alors que trois ont voté non à ce message.





Développer des projets de meilleure qualité

Parmi les opposants, l’élu vert Baptiste Laville a relevé que les organisations de défense de la nature faisaient entendre la voix de la faune et de la flore. « C’est une position qu’on ne veut pas forcément entendre dans ce genre de projet », précise le conseiller de ville. Selon lui, « grâce à elle, on arrive à développer des projets de meilleure qualité ». Baptiste Laville a essayé de défendre « un chemin médian » « entre ces deux mondes qui se sont affrontés ici ».