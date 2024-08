La VW mania va déferler sur Undervelier

Les passionnés de Coccinelles et autres bus Volkswagen ont rendez-vous dans le Jura. Dès vendredi (16h) et jusqu'à dimanche, le premier meeting « La VW en Forge » se tiendra à Undervelier. Les Golfs 1 sont aussi les bienvenues. Quelque 300 véhicules de Suisse, de France et d'ailleurs sont attendus et 1'500 visiteurs espérés. La rencontre est organisée par plusieurs amis, passionnés, et le plus mordu de tous par le virus de la « Cox », c’est certainement Daniel Schnegg, président du comité d'organisation, qui a reçu sa première voiture à 10 ans. Aujourd'hui, il répare les anciens véhicules VW chez lui à Undervelier et possède « environ 40 Coccinelles, elles sont toutes roulantes ». Daniel Schnegg est particulièrement fier de l’une d’entre elles : « Elle est de 1953, noire, je l’ai refaite de A à Z avec des pièces d’origine (…) C’est vraiment le bijou de collection », décrit-il.