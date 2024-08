Un train percute une voiture à Boncourt

Accident spectaculaire samedi à Boncourt. En fin de matinée, une automobiliste qui circulait sur la route de France en direction de la douane n’a pas vu les feux du passage à niveau clignoter. Elle s’est alors retrouvée coincée entre les barrières qui s’abaissaient. Elle a ensuite manœuvré pour tenter de mettre son véhicule hors de la voie ferrée et a quitté l’habitacle. Malgré un freinage d’urgence, le conducteur du train n’a pas pu arrêter le convoi et a percuté le flanc gauche de la voiture. Personne n’a été blessé. La circulation des trains a été perturbée pendant environ une heure et demie. /comm-mle