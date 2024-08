Chaindon paré à faire la foire

À un peu plus d’une semaine de son coup d’envoi, la Foire de Chaindon a dévoilé mardi le programme de sa cuvée 2024. Outre l’incontournable marché bovin et chevalin, la manifestation proposera également son traditionnel cortège folklorique, sa course de cochon, ainsi que différentes animations, démonstrations et expositions.





Au menu

À l’origine, la Foire de Chaindon avait été créée au milieu du 17e pour favoriser l’échange et la vente de bétail. Outre son aspect mercantile, l’événement se veut donc avant tout folklorique et traditionnel. Faut-il en déduire que la manifestation est condamnée à ne pas évoluer ? Sûrement pas rétorquent les organisateurs. Certes si le fond et la forme restent pareil, cela n’empêche pas quelques adaptations et évolutions. Un exemple des plus parlant est sans doute celui de la fameuse course de cochons. L’animation, qui ne sera d'ailleurs sans doute plus reconduite à l’avenir si on en croit les organisateurs, attire toujours les foules. Mais cette année, ces derniers ont souhaité la dynamiser quelque peu. « On a intégré la brigade canine de la Police cantonale bernoise qui nous fera des démonstrations de leur travail quotidien après chaque manche de la course et à chaque fois sur un thème différent », détaille Ervin Grünenwald, président de la Foire de Chaindon. À noter également la présence de la fanfare de la Police cantonale bernoise ainsi que celle de la Garde d’honneur de l’État de Berne pour encadrer la finale de la course de cochon, juste avant le cortège folklorique qui démarrera sur les coups de 19h00.





Reconvilier en foire

Le lendemain (lundi 2 septembre) dès potron-minet (5h30), ce sera au tour de la foire d’animer Reconvilier. Entre 500 et 550 forains sont attendus sur le site. « On pourrait en avoir plus mais on privilégie la qualité et le fait main à la quantité », avoue Ervin Grünenwald. Au programme, le marché bovin et chevalin mais aussi une exposition de machines agricoles et bien sûr la foire aux petits animaux qui ravit toujours petits et grands. « L’échange et la vente de bétail ont toujours une place importante à Chaindon, c’est l’âme de la foire », explique encore le président de la manifestation. Et de préciser « Une vache peut changer trois fois de propriétaire sur la même journée, c’est à cette ambiance-là que nous devons rester fidèles. »





Des animaux et des hommes

Pour autant, lorsqu’il s’agit de Chaindon, tous ne partagent pas l’enthousiasme d’Ervin Grünenwald. La Protection Suisse des Animaux (PSA) par exemple, veille de plus en plus sur ce genre de grandes manifestations. Épinglés il y a un mois dans un rapport de l’association qui pointait du doigt les conditions de détention des petits animaux, les organisateurs ont dû prendre des mesures. « Nous avons dû nous adapter et prendre des décisions suite à ce rapport et nous avons par exemple décidé d’interdire dorénavant la vente de chiots », relève le président de la foire. Dès lors, face à la multiplication des contrôles et au durcissement des réglementations, faut-il envisager à l’avenir une Foire de Chaindon sans animaux ? « C'est une éventualité que je n'aimerais pas entendre mais elle sera peut-être là, j’espère le plus tard possible », rétorque Ervin Grünenwald. Et de conclure « Sans animaux, Chaindon ne serait plus une foire, ce serait juste une braderie. »