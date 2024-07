Le Marché-Concours et Chaindon pointés du doigt par la Protection Suisse des Animaux

Le bien-être animal n’est pas toujours assuré dans les grandes manifestations de notre région : c’est ce que pointe du doigt la Protection Suisse des Animaux (PSA) dans un rapport diffusé ce jeudi. Elle dénonce notamment les conditions de détention au Marché-Concours à Saignelégier et à la Foire de Chaindon à Reconvilier.

Selon la PSA, plusieurs animaux étaient attachés ou présentés dans des box beaucoup trop petits à Saignelégier. De plus, la plupart des chevaux ne pouvaient pas se mettre en retrait, ni éviter les nombreux visiteurs.





Les organisateurs du Marché-Concours dans une impasse



Le président du Marché-Concours Vincent Wermeille a rencontré la Protection Suisse des Animaux et a pu échanger avec ses membres. Bien conscients de quelques lacunes, le Franc-Montagnard et son équipe ont installé des panneaux qui visent à sensibiliser le public pour le tenir éloigné des chevaux. Vincent Wermeille reconnaît aussi que les box de la Halle-Cantine ne répondent pas aux normes, tout en soulignant qu’une grande tente est mise en place chaque année avec des installations de la bonne taille. Selon lui, « tant qu’on ne pourra pas modifier le bâtiment de la Halle-Cantine, ce problème demeurera », ajoutant encore que cette situation ne dure « que deux jours » et que la PSA a constaté des améliorations dans la détention de chevaux au Marché-Concours. Et à la question de savoir pourquoi les poulains sont attachés, Vincent Wermeille répond que c’est « une tradition millénaire ».