Jacques Gerber quitte le Gouvernement jurassien

Élection complémentaire en novembre

Le départ du ministre libéral-radical entraîne l’organisation d’une élection complémentaire au Gouvernement jurassien. Le premier tour aura lieu le 24 novembre prochain, en même temps que les votations fédérales et cantonales. Un second tour pourrait se tenir au 15 décembre pour une entrée en fonction courant janvier 2025, indique l’Etat jurassien. Le dépôt des listes est fixé au lundi 30 septembre à 12h.







Aux manettes lors de la crise de Covid-19

Jacques Gerber aura passé neuf ans au sein du collège gouvernemental. Il était à la tête du département de l’Économie et de la Santé notamment lors de la crise de Covid-19. Élu le 8 novembre 2015 à l’exécutif jurassien, le Bruntrutain a été président du Gouvernement deux fois, en 2019 et en 2023. Candidat le mieux réélu à l'exécutif en 2020 avec 49% des voix, il s'était porté candidat au Conseil des Etats en s'alliant à l'UDC lors des élections fédérales d'octobre 2023 sous l'étiquette « Ensemble ». Jacques Gerber avait alors échoué à se faire élire en arrivant en troisième position, derrière les sortants Charles Juillard (Le Centre) et Mathlide Crevoisier Crelier (PS). Pour le ministre démissionnaire, ce résultat n’a pas entaché sa motivation à travailler au sein du Gouvernement cantonal, assurant avoir fait preuve d’un « engagement quotidien ». /gtr-rch-fco