Le Prix Montagne 2024 n’est pas jurassien

La Société coopérative agricole de Courtételle n’est pas la lauréate du Prix Montagne 2024. La récompense de 40'000 francs a été décernée jeudi à l’un des cinq autres projets nominés : la cordonnerie grisonne New Rada, située dans le Val Poschiavo. Il s’agit d’une entreprise familiale qui répare chaque année quelque 3000 paires de chaussures de montagne et de chaussons d’escalade provenant de toute la Suisse. Et c’est un autre projet grison qui décroche le Prix Montagne du public, doté de 20'000 francs : le projet « La Forêt enchantée » à Lenzerheide, un festival annuel de lumière qui marque le début de la saison hivernale.

La Société coopérative agricole de Courtételle était nominée pour son projet « Graines de pays », qui consiste à prendre en charge et valoriser sur place la production agricole de la région et à en écouler une partie dans son propre magasin.

Le Prix Montagne récompense annuellement depuis 2011 des projets et entreprises issus des régions de montagne, et qui contribuent à la création de valeur, à l’emploi ou à la diversité économique. Au total, 61 projets provenant de toutes les régions de Suisse avaient été soumis au jury cette année. /comm-lad