Des terres pleines de vie à Loveresse

Une journée pour s’informer sur les moyens de préservation des sols dans l’agriculture. La manifestation « Terres Vivantes » s’est déroulée mardi à Loveresse. Mise sur pied par la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), la Chambre d’Agriculture du Jura Bernois (CAJB) et l’association Swiss NoTill, cette journée technique s’adressait avant tout aux agriculteurs de la région et du pays. Au total, près de 400 participants ont pris part à l’événement.





Le projet « Terres Vivantes »

Avant de parler de la journée « Terre Vivantes », il faut dire un mot du projet du même nom car sans ce dernier, pas de journée spéciale. Initié en 2019, ce programme a pour but d’améliorer la qualité structurale des sols. Mis en œuvre par la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) et soutenu financièrement par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et les cantons de Berne et du Jura, le projet permet aux agriculteurs de tester dans le terrain des mesures améliorantes pour le sol et des combinaisons de mesures innovantes. Dans le même temps, ils réalisent des observations du sol avec l’appui des conseillers FRI et des partenaires scientifiques. En résumé, tester et améliorer le travail du sol afin de tendre vers une agriculture plus résiliente. « L’objectif, c’est de pouvoir continuer à produire des denrées alimentaires malgré le changement climatique », explique Amélie Fietier, conseillère FRI en production végétale. Quant à savoir pourquoi le projet s’appelle « Terres Vivantes » au pluriel, c’est parce que bien que nous n’ayons qu’une seule planète Terre, apprenez que nous avons toute une variété de sols. « Il y avait une volonté de s’adapter aux différents sites des agriculteurs », précise encore l’ingénieure agronome. Au total, 85 agriculteurs et agricultrices de la région y participent depuis 2019. La fin de la mise en œuvre agricole est prévue pour décembre 2024.