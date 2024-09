Une chorégraphie tout en hauteur

Le Moulin de Vicques a accueilli des invitées un peu particulières mardi après-midi. Équipées de baudriers, les deux danseuses professionnelles, Laetitia Kohler et Rebekka Gather, ont répété sur la paroi de plus de 30 mètres leur chorégraphie de danse verticale. La performance, « Her ground is air », soit « son sol, c’est de l’air » en français, sera présentée jeudi à 19h dans le cadre du Droilà Festival. Mara Miribung et son violoncelle apporteront une touche musicale à la prestation.