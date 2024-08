Des spectacles artistiques dans des lieux insolites

Le Droilà Festival commence le samedi 24 août au soir avec un concert de contrebasse du musicien bernois Mich Gerber sur le lac de Lucelle. Il sera question de danse waacking le 1er septembre dans le Jardin Dritchino de Glovelier avec Tamara Mancini et Branca Scheidegger accompagnée de l’association CludaCo. Rebekka Gather et Laetitia Kohler présenteront leur spectacle de danse verticale « Her ground is air » sur la façade du Moulin de Vicques, accompagnées en musique par Mara Miribung le 19 septembre. « Il y aura différentes parties. En haut avec une courte très courte, on est plutôt sur des mouvements très secs, rythmiques, et quand on descend on peut aller dans des mouvements avec plus d’amplitude et des sauts. On pourra faire des saltos sur cette paroi de 33 m », explique Rebekka Gather. Il y aura de la musique moderne le 28 septembre à la Tête du Puits de mine à Delémont avec le concert de la chanteuse seelandaise Caroline Alves, suivi du set de DJ Mulah et ses sons électro. Enfin, la Cie Alsand présentera son épopée musicale L’Odyssée d’Alysse, suivi de la représentation de danse et feu de Fabio Zopelli le 6 octobre à Movelier chez l’association Broquet-Leuenberger.