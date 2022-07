Le renouveau du CCRD

Le Centre Culturel Régional de Delémont a entamé sa mue. Après l’avènement du Théâtre du Jura et le passage de la pandémie de Covid-19, le CCRD a mené une large réflexion pour redéfinir son activité et reconstruire sa visibilité. Exit les arts de la scène : l’institution va désormais se concentrer sur la jeunesse, les galeries et la musique. Elle entend surtout se rapprocher des acteurs culturels et des collectivités de la région, dans une perspective de soutien et d’accompagnement.

Le président du CCRD, Olivier Tschopp :