Une nouvelle directrice pour le CCRD

Le Centre Culturel Régional de Delémont est à l’aube d’une nouvelle ère. Son assemblée générale a désigné mercredi soir Venera Sallkaj comme future directrice à partir du 1er février prochain. Celle-ci succèdera à Yves Noirjean, qui part à la retraite, après avoir occupé cette fonction durant 20 ans. La Delémontaine, qui vit à Bienne, travaille déjà au CCRD depuis quatre ans en tant que chargée de projets. « On met gentiment la transition en place, le but est que cela se passe le mieux possible. Venera Sallkaj vient du coin et d’un milieu professionnel où elle a aussi travaillé dans le social, ce qui nous plaisait. Ma fonction de programmateur et de médiateur avait un peu moins de sens avec l’arrivée du Théâtre du Jura. Venera a de très bons contacts avec les communes et les associations culturelles, ce qui est une ligne qu’on voulait développer avec des spectacles dans les villages du district », a confié à RFJ Yves Noirjean. /emu