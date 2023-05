Le CCRD vogue sereinement vers ses 50 ans

« Le CCRD se porte très bien ! ». Paroles de son président Olivier Tschopp ce lundi, jour de l’assemblée générale de l’institution qui célébrera son 50e anniversaire l’an prochain. Depuis l’ouverture du Théâtre du Jura il y a dix-huit mois, le Centre culturel du district de Delémont repense son fonctionnement pour continuer d’être attractif. Ses responsables ont dressé un bilan satisfaisant de l’année 2022. Les comptes sont équilibrés et le nombre de membres est stable. Quant aux activités et spectacles proposés, ils ont rencontré un beau succès.





« Il faut que les communes du district s’approprient le CCRD »

Le CCRD poursuit actuellement sa mue. « Le virage que nous avons pris pour nous recentrer sur le district fonctionne bien. Nous avons pris contact avec l’association des maires et les différentes communes pour expliquer notre démarche. Il faut que celles-ci s’approprient le CCRD. Aujourd’hui, toutes les communes du district participent au fonctionnement du Centre culturel », se réjouit Olivier Tschopp. Le président de l’association se réjouit aussi de la bonne collaboration établie avec le Théâtre du Jura, notamment en ce qui concerne la programmation musicale.

Le CCRD travaille aujourd’hui à la fondation d’une nouvelle identité. « C’est bien parti avec les communes. Reste à convaincre la population et les associations. Nous devons encore améliorer la communication », dit Olivier Tschopp. Dans les faits, le Centre culturel mise sur deux projets de transformations : sa participation aux fêtes du village – si celle-ci est souhaitée – en organisant un spectacle, et la création d’ici le printemps 2024 d’un festival ou événement « Art et Terroir ». « Depuis un an, nous collaborons avec des fêtes du village et le bilan est très positif. Pour 2023, le CCRD sera présent à la Danse sur la Doux à Delémont, à Châtillon, à Courroux, à Soulce, à Pleigne et aux Elephantaisies », explique la chargée de projets Venera Sallkaj. Et au sujet du festival « Art et Terroir », l’idée est de soutenir la création locale et d’habiller artistiquement des lieux insolites du district. « Nous voulons être présents dans le terrain et collaborer avec les acteurs culturels. Il s’agit de poursuivre la dynamique de rapprochement avec la population. L’artisanat, le patrimoine architectural naturel ou industriel et le terroir peuvent être valorisés », soutient Venera Sallkaj.

Quant aux activités ou productions proposées, le Centre culturel du district de Delémont se veut optimiste : « L’agenda est rempli jusqu’en 2025 », clame le directeur Yves Noirjean. /rch