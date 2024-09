Une première saison en demi-teinte pour le jardin communautaire de Moutier

Fin de saison pour le jardin communautaire de Moutier. Initié ce printemps, le projet-pilote a pour but de mettre à disposition de la population un petit bout de terre pour cultiver des légumes en plein centre-ville. Si les récoltes n’ont pas été abondantes, la faute à un printemps et un été trop humide, le jardin communautaire a tout de même vu naître de belles rencontres et collaborations.





Mi-figue mi-raisin

Cinq mois tout juste après donné les premiers coups de pelles juste derrière le Centre Social Protestant (CSP) de Moutier, c’est déjà le moment de mettre la terre au repos au centre-ville. Cette première saison du jardin communautaire, projet-pilote mené en collaboration avec le Service de la Jeunesse et des Actions communautaires (SEJAC), les paroisses, la commune de Moutier et la Croix-Rouge Suisse, n’aura pas été miraculeuse en termes de récolte. « On a tout de même eu pas mal de tomates, de haricots, quelques côtes de bettes, des courges et des courgettes », détaille Pierrette Ponsart, déléguée pour l’association InTerreAction et responsable du projet. Mais au final, peu importe la quantité. D’une part parce qu’avec des légumes cultivés naturellement et en circuit court, la qualité est au rendez-vous, mais aussi et surtout parce que la production n’est pas réellement l’objectif principal du projet. « L’idée c’était de pouvoir participer à quelque chose ensemble et à ce niveau-là le résultat est plutôt pas mal », précise encore Pierrette Ponsart.