Le trafic est perturbé sur l’A16. Le tunnel du Mont-Russelin est partiellement fermé entre Glovelier et St-Ursanne ce lundi après-midi. La circulation n’est plus possible sur la voie en direction de la France. Un véhicule en panne en serait la cause. Les automobilistes concernés doivent obligatoirement emprunter la sortie de Glovelier, indique la police cantonale. La durée de la perturbation n’est pas connue. /gtr