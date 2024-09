La Désalpe du Boéchet sous bonne garde

Il est bientôt l’heure pour le bétail de quitter les hauts pâturages. La 34e Désalpe du Boéchet se tient samedi. Les organisateurs ont présenté ce lundi le programme de la manifestation. Une centaine de génisses partira de la Combe à la Biche à 12h45 pour rejoindre le Boéchet à 14h30. Depuis mi-mai, les animaux broutent l’herbe à 1'200 mètres d’altitude (zone la plus haute du domaine alors que la bergerie se situe à 1'085 mètres). Ils redescendront dans le hameau franc-montagnard, à 1'035 mètres, pour y passer l’hiver. Le trajet fait un peu moins de 10 km et sera suivi d’un cortège avec 15 groupes et chars qui prendra place au Boéchet. D’autres événements rythmeront la journée, comme la tenue d’un marché artisanal ainsi que diverses animations musicales, gustatives et familiales.





Assurer la sécurité

La manifestation est encadrée par une équipe de sécurité pour le bien des animaux et des spectateurs. « On a cinq professionnels qui travaillent pour nous. Le plus gros souci qu’on peut avoir c’est des gens qui ne respectent pas toujours notre sécurité », soulève Johnny Scheidegger. Le président de la Désalpe du Boéchet estime « qu’il peut y avoir un accident même si ça ne nous est jamais arrivé ». Il en profite pour demander aux personnes qui prendront part à la marche ou qui assisteront au cortège « de respecter le plus possible parce que c’est aussi pour leur sécurité et pour que la manifestation se passe bien. »