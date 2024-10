Un demi-siècle à contempler notre région depuis les airs

Voilà déjà 50 ans que les membres du Club Vol Libre Jura admirent l’Arc jurassien depuis les airs. Ils vont célébrer ce demi-siècle d’existence ce samedi avec une journée spéciale ouverte au public dès 10h au stand de tir à Courroux. Fondé en 1974 par des passionnés de deltaplane, le club a connu « une énorme évolution » et est formé aujourd’hui 279 membres, avec trois écoles de parapente et une de deltaplane, selon son président Lionel Socchi. Notre région compte par ailleurs 22 sites de décollage qu’on peut relativement facilement rejoindre, ce qui rend la pratique particulièrement accessible, d'après Lionel Socchi.





Des évolutions au fil du temps

Si le deltaplane avait particulièrement la cote il y a un demi-siècle, la pratique du parapente a depuis nettement pris le dessus. De plus, l’amélioration du matériel a séduit de nombreux amateurs, tout comme celle des aspects sécuritaires, selon Lionel Socchi. D'après le président du Club de Vol Libre Jura, les parapentes pesaient entre sept et huit kilos dans les années 80. Ils ne pèsent aujourd’hui plus que quatre kilos, voire même moins d’un kilo pour ceux qui permettent d’allier marche et parapente. Si le développement du parapente a agi comme un coup de boost, les années marquées par le Covid ont eu le même effet, d’après Lionel Socchi qui espère que la passion demeure intacte encore ces prochaines années. /mle