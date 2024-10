Le Jura perd son plus grand poète. Alexandre Voisard est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 94 ans. L'écrivain s'est éteint sur le site de Porrentruy de l'Hôpital du Jura, où il avait été admis la veille à la suite d'un malaise, selon une information communiquée par sa famille. Il sera exhumé conformément sa volonté à Fontenais, son village d'origine dont il était d’ailleurs citoyen d’honneur. Alexandre Voisard a écrit une cinquantaine de recueils tout au long de sa vie dont « Liberté à l’aube » qui a particulièrement marqué le combat jurassien.





Un poète engagé

Alexandre Voisard est né en 1930 à Porrentruy, où il a passé son enfance et une adolescence marquée déjà par la révolte et l’insoumission. À 17 ans, il a intégré dès sa fondation le Rassemblement jurassien, ancêtre du Mouvement autonomiste. Après un détour par Genève, il est revenu en Ajoie où il a publié, à 24 ans, son premier recueil de poésie.

L’écriture était pour lui un geste quotidien. En 1963, il s’est établi avec son épouse à Fontenais, où il a élevé ses cinq enfants. L’année 1967 a scellé les noces entre le poète et le peuple jurassien. Son « Ode au pays qui ne veut pas mourir », reprise par la foule à la Fête du peuple a marqué les mémoires. Député au premier Parlement jurassien, il est aussi devenu délégué aux affaires culturelles du canton.





Une retraite en France voisine

Retraité en 1989, il a pu se consacrer pleinement à l’écriture. La flore et la faune, la capacité de la nature à se renouveler, l’émerveillent et l’inspirent. Retiré depuis 1992 en France voisine, il a obtenu une reconnaissance internationale et est récompensé par de nombreux prix.

Son dernier livre intitulé « Post-Scriptum » est paru ce printemps aux éditions Empreintes. /alr-fco-lad