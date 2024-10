Les CJ baptisent cinq nouveaux trains

Un baptême peu habituel ce samedi à la gare du Noirmont. Les CJ ont mis sur pied une fête pour pouvoir célébrer cinq des nouvelles rames dévoilées en avril dernier, commandées au fabricant suisse Stadler Rail pour un total de 58 millions de francs.

Après la partie officielle qui débute aux alentours de 11h et qui verra notamment l’allocution du maire du Noirmont Gabriel Martinoli, de la présidente du conseil d’administration des Chemins de fer du Jura Géraldine Beuchat, du ministre de l’Environnement David Eray ou du directeur des CJ Jean-Frédéric Python, plusieurs animations ponctueront la journée. Au menu de l'après-midi : stands, visites guidées, courses en train historiques, musique, conférence et tombola. La soirée sera marquée par la présence du mentaliste Gabriel Tornay et de l'humoriste Lionel Frésard. Le programme complet est à retrouver ici. /comm-tbe