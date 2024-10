Toute la puissance de FM’air pour s’attaquer à trois monuments de la chanson

FM’air s’imprègne de monuments de la chanson. La troupe musicale franc-montagnarde présente son nouveau spectacle intitulée « StarmABBALavoine », la contraction de l’opéra rock Starmania, du groupe suédois ABBA et du chanteur français Daniel Balavoine. Cette sixième création sera jouée lors de cinq représentations à la halle polyvalente du Noirmont. Dans une salle décorée aux allures disco et bling-bling, plus de 80 choristes et neuf musiciens monteront sur scène à partir de mercredi soir et jusqu’au 3 novembre. La dernière répétition générale s’est tenue lundi soir. L’occasion de passer en revue les 35 titres qui seront interprétées. « Il faut que les choses vivent, qu’on y mette du cœur », souligne l’une des choristes. La joyeuse bande a suivi les indications de son directeur Pascal Arnoux. « Au fur et à mesure qu’on répète, la motivation est là chez chacun », relève-t-il.