Élection au Gouvernement jurassien : notre grand débat

Qui succédera au ministre démissionnaire Jacques Gerber (PLR) au Gouvernement jurassien ? La population du canton décidera le 24 novembre prochain.

Pour vous forger une opinion, RFJ ouvre le débat mardi 5 novembre à 18h20 avec les trois prétendants. Pauline Godat (Les Vert-e-s), Stéphane Theurillat (Le Centre) et Pascal Prince (HelvEthica) croiseront le fer sur plusieurs thématiques. Comment envisagent-ils de redresser les finances cantonales ? Quelle vision ont-ils des domaines de la Santé et de l’Économie, actuellement à la charge de Jacques Gerber ? Et quel type de gouvernance veulent-ils mettre en place ?

Rendez-vous en direct sur nos ondes et en vidéo sur notre site le mardi 5 novembre à 18h20.

À noter que les auditeurs peuvent poser par WhatsApp leurs questions aux candidats qui y répondront en direct durant le débat. /gtr