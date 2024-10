La pétition Biodiversité 2024 ne passera pas devant le Parlement

Le Parlement jurassien ne traitera pas en plénum de la pétition Biodiversité 2024. Le texte, muni de 404 signatures, avait été remis à la présidente du législatif Pauline Godat par les associations jurassiennes de protection de la nature le 17 juin dernier.

Selon la loi d’organisation du Parlement, il revenait à la commission de l’environnement et de l’équipement de traiter le texte et de décider d’y donner suite ou non. Une communication du Bureau du Parlement indique ce jeudi que la pétition ne sera pas soumise au plénum.

La commission a cependant souhaité se pencher sérieusement sur les requêtes des associations, et a demandé au Bureau du Parlement de transmettre son rapport à tous les députés. De même, les associations à l’origine de la pétition seront informées du bilan dressé par le Département de l’environnement. /lad