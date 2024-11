Novembre bleu : CaP Jura n’entend pas s’arrêter là

Une volonté de se développer

L’équipe du groupe de parole est très motivée à développer cette démarche. « On a envie de croire qu’un jour, tout le monde pourra parler librement du cancer de la prostate », raconte Vincent Bédat. Une association a d’ailleurs été créée pour développer les activités. Elle a pour but de récolter des fonds, afin de proposer de nouvelles choses aux participants. « Le but est de pouvoir nous faire connaitre à plus large échelle. On souhaite aussi organiser des évènements comme des rencontres moins formelles en promenade. On voudrait aussi créer des ateliers, par exemple sur la façon de préparer son testament », ajoute-t-il encore. Une chose est sure, ce groupe de parole n’est pas prêt de disparaître. /lge