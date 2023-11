Un groupe d’entraide pour libérer la parole autour du cancer de la prostate

Il touche chaque année en Suisse plus de 7'000 hommes. Le cancer de la prostate est mis en lumière durant ce mois de novembre par le biais d’une campagne de prévention de la Ligue contre le cancer. Cette maladie provoque près de 1'400 décès par an, soit une mortalité similaire à celle du cancer du sein chez les femmes. Un nouveau groupe d’entraide a récemment vu le jour dans le canton du Jura. Le projet est porté par Vincent Bédat, lui-même touché par ce cancer qui est le plus fréquent au sein de la population masculine. L’initiateur souhaite libérer la parole autour de cette maladie qui reste souvent taboue. « Il faut arrêter de dire que c’est un cancer qui n’est pas grave. On peut arriver à le soigner, mais il a des conséquences émotionnelles, psychologiques, physiques et intimes », explique-t-il.





Des conseils à partager

Le groupe d’entraide va principalement consister en un partage d’expériences. « L’idée est de réunir autour d’une même table des personnes qui ont vécu le cancer de la prostate et qui pourraient expliquer à ceux qui viennent d’arriver dans le parcours comment s’y prendre, quelles questions se poser, comment faire les bons choix et gérer les inconvénients liés à ce cancer », indique Vincent Bédat. Ce dernier rappelle que cette maladie peut poser des problèmes d’incontinences ou des troubles de l’érection et qu’il n’est pas forcément facile d’en parler avec ses proches.





Le dépistage comme outil de prévention

Vincent Bédat insiste sur l’importance du dépistage, car un cancer de la prostate « ne fait pas mal ». En ce qui concerne le traitement, le créateur du groupe d’entraide précise qu’il existe des astuces pour mieux appréhender certaines étapes, par exemple la physiothérapie liée au plancher pelvien qui permet de se préparer à l’opération ou aux troubles liés à la prostate. Vincent Bédat ajoute que l’Hôpital du Jura s’est doté d’un centre du cancer de la prostate avec une infirmière qui répond à toutes les questions médicales.