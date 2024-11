Un nombre de diplômes record à la HEP-BEJUNE

La HEP-BEJUNE enregistre une moisson record de diplômes cette année. Elle a décerné 342 titres lors de la cérémonie de remise qui s’est tenue ce mercredi soir à la Halle du Marché-Concours à Saignelégier. Pas moins de 219 diplômes ont été décernés à des lauréats des trois filières de formation initiale, soit l’enseignement primaire, le degré secondaire et la pédagogie spécialisée. La Haute École pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel souligne que le record « tombe à point nommé alors que la pénurie d’enseignants menace ». Le ministre jurassien de la Formation, Martial Courtet, a relevé mercredi soir la volonté du Conseil stratégique de la HEP-BEJUNE de garantir la qualité et l’attractivité des formations, malgré le risque d’un manque d’enseignants à l’avenir. À noter encore que 123 diplômes postgrades ont également été décernés. /comm-fco