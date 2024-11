Nathalie Barthoulot cède la présidence de la CDAS

Nathalie Barthoulot est remplacée par Mathias Reynard à la présidence de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). Le conseiller d’Etat valaisan succède à la ministre jurassienne qui quitte la fonction après quatre ans. Nathalie Barthoulot reste toutefois membre du comité. Mathias Reynard a été élu à l'unanimité lors de l'Assemblée plénière de la CDAS à Berne, indique lundi cette dernière dans un communiqué. Les conseillers d'Etat Marianne Lienhard (GL) et Christoph Amstad (OW) ont été reconduits à la vice-présidence. Lors de cette assemblée, la CDAS a également décidé d'adapter de 2,9% le montant du forfait pour l'entretien de l'aide sociale et recommande aux cantons de procéder au changement au plus tard d'ici le 1er janvier 2026. Cette décision fait suite à celle du Conseil fédéral concernant l'adaptation au renchérissement de l'AVS/AI. La CDAS a aussi validé une contribution annuelle de 50'000 francs pour soutenir la Plateforme nationale contre la pauvreté. /ats-fco