Comment prévenir la récidive et favoriser la réinsertion des détenus

Quelle vie après la prison ? La probation du canton du Jura a pour mission de favoriser la réinsertion des détenus dans la société, sur le plan professionnel et social notamment, et de prévenir la récidive. Récemment, le canton du Jura a participé à un projet-pilote pour permettre aux personnes judiciarisées de sortir de la délinquance sur le long terme. Pour mener à bien ces missions, la probation intervient dans et en dehors des murs de la prison, précise Clémentine Montavon, agente de probation invitée de « La Matinale » ce jeudi. « Retrouver un emploi, un logement », font notamment partie des objectifs à la sortie de prison. Le projet-pilote mis en place entre 2019 et 2023 dans les cantons latins a notamment priorisé « la motivation au changement chez la personne concernée, le travail sur le développement du capital social pour recréer un lien avec la société », précise Clémentine Montavon. Aujourd’hui, une association issue de la société civile s’est constituée pour « proposer des activités culturelles mensuelles » aux personnes judiciarisées, ajoute l’agente de probation. /mmi